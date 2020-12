Cerca di occultare 10mila euro: denunciato

Share Tweet Whatsapp Email

PATERNO’ (CATANIA ) – I carabinieri di Paternò hanno denunciato un 26enne, già gravato da precedenti penali, poiché ritenuto responsabile di possesso ingiustificato di valori. Il giovane è stato fermato dai militari dell’Arma che lo avevano notato mentre si intratteneva in strada con altri pregiudicati. A quel punto ha lanciato un borsello sull’auto nel tentativo di allontanarsi, ma la mossa non è sfuggita alle forze dell’ordine.

All’interno della sua Fiat 500 sono state rinvenute tre mazzette di denaro, in tagli da 100, 50, 20, 10 e 5 euro, per l’ammontare di oltre 10mila euro. Maldestro anche il tentativo di giustificare la presenza di quei soldi, ovvero la somma in contanti serviva per acquistare un’autovettura. Il denaro è stato sequestrato, l’uomo in passato aveva avuto precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.