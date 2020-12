Guasto discarica di Lentini, disagi a Catania

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – A causa del perdurare del guasto tecnico alla discarica di Lentini che sta causando gravissime difficoltà nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti a Catania, si raccomanda ai cittadini di evitare temporaneamente di gettare rifiuti nei cassonetti.

L’Amministrazione Comunale è in stretto contatto con l’assessorato regionale ai Rifiuti per fare riaprire al più presto la discarica con piena funzionalità, in modo da evitare che si formino cumuli di spazzatura sulle strade.

Viste le difficoltà oggettive a raccogliere i rifiuti per l’impossibilità di poterli conferire nella discarica, oltre a rispettare l’obbligo di non gettare le immondizie nei giorni prefestivi è indispensabile che i cittadini collaborino adottando comportamenti responsabili per mantenere il necessario decoro civico, in attesa del ripristino della discarica che si auspica avvenga prima possibile.