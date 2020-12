Qualche negozio aperto il 7 dicembre nei centri commerciali etnei: multe e chiusure

Share Tweet Whatsapp Email

Durante controlli amministrativi per verificare il rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, personale della Squadra Amministrativa della questura di Catania, il 7 dicembre scorso ha fatto verifiche in alcuni negozi all’interno dei centri commerciali Centro Sicilia, I Portali e Le Zagare.

Questi negozi risultavano regolarmente aperti e operanti contravvenendo al Dpcm del 3 dicembre scorso che prescrive “…nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole”.

Considerato che questi negozi avevano violato il Dpcm in questione, poiché non rientravano tra gli esercizi che potevano restare regolarmente aperti nelle giornate prefestive e festive, sono stati multati (400 euro), con sanzione accessoria della chiusura dell’attività.