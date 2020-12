Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – I carabinieri hanno trovato 8 chili di droga in un appartamento disabitato nella zona del villaggio Santa Rosalia. Grazie al fiuto del cane antidroga Nadia, i militari sono riusciti a scovare lo stupefacente nascosto in camera da letto. C’erano anche 10 grammi di cocaina e 17 grammi di marijuana. Oltre alla droga, sono state trovate e sequestrate circa 50 cartucce calibro 38. Sono in corso indagini per risalire a chi utilizzava l’appartamento.