Covid: in Sicilia 999 nuovi positivi

In Sicilia altri 999 (-559) positivi al Covid su 9.534 tamponi effettuati, che fanno salire il totale dei casi nell’Isola a 36.410.

In termini percentuali l’incidenza del virus si attesta al 10,50%, 0,5% in meno rispetto al giorno.

Risultano attualmente in terapia intensiva 197 pazienti, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.280 (-62). Restano in isolamento domiciliare 34.933. I decessi sono 28.

Questa la suddivisione dei casi per provincia: a Catania 450 casi, Palermo 274, Messina 118, Ragusa 18, Trapani 25, Siracusa 53, Agrigento 8), Caltanissetta 21, Enna 22.

Sono 18.727 i positivi ai test per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 761. Ieri i positivi erano stati 16.999, i morti 887. In totale in casi in Italia sono arrivati a quota 1.805.873, le vittime sono 63.387.

I tamponi effettuati per il coronavirus sono 190.416, quasi 20 mila in più in rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 9,8%, stabile rispetto a ieri, quando era stato del 9,9%.

Sono 3.265 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 26 unità nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 208 Nei reparti ordinari ci sono invece ricoverate 28.562 persone, in calo di 526 unità rispetto a ieri.