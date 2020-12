Rapine e spaccate, stop a banda di catanesi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato una banda specializzata in rapine e spaccate. In manette sono finiti il 38enne Salvatore Chisari e il 34enne Claudio Cocula, obbligo di dimora per il 27enne Alex Di Vita. Sono tutti catanesi.

I reati – quattro rapine, un tentativo di rapina e due spaccate – sono stati compiuti dall’agosto del 2019 al febbraio del 2020 nell’hinterland etneo. La maggior parte delle vittime sono stati titolari di aziende di ortofrutta tra San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Catania, Sant’Agata li Battiati e Scordia.

Questi i colpi nel dettaglio. Il 30 agosto 2019 a San Giovanni La Punta, Chisari e Cocula, con il volto travisato da passamontagna, dopo aver aggredito con pugni e schiaffi il titolare di una rivendita di ortofrutta colto di sorpresa in un garage, si sono impossessati di 16.000 euro che l’uomo aveva nella tasca dei pantaloni e che avrebbe dovuto utilizzare per l’acquisto di frutta e verdura al mercato ortofrutticolo di Catania.

Il 13 settembre del 2019 a Tremestieri Etneo, sempre Chisari e Cocula, con il volto coperto, dopo aver speronato con un’auto rubata il camion guidato da uno dei titolari di una azienda ortofrutticola, non sono riusciti a portare a termine la rapina per la reazione dell’autista che è riuscito ad allontanarsi dall’autocarro e fuggire a piedi.

L’11 ottobre del 2019 a Catania, Chisari e Cocula, con la stessa auto rubata, hanno bloccato il titolare di un’azienda ortofrutticola e un suo collaboratore puntandogli un fucile e rapinandoli di 350 euro.

Il 22 novembre 2019 a San Giovanni La Punta, sempre la stessa coppia di rapinatori, questa volta con il supporto di Di Vita, hanno fallito un altro colpo al titolare di un negozio di ortofrutta a causa via dell’arrivo di una pattuglia dei carabinieri.

Il 25 novembre 2019, il trio, a Sant’Agata Li Battiati, utilizzando come ariete una Fiat Uno rubata a Tremestieri Etneo lo stesso giorno, hanno spaccato la vetrata di un negozio di abbigliamento, riuscendo a rubare capi di vestiario per un valore di circa 4.500 euro.

Il 5 dicembre 2019 a Scordia, Chisari e Cocula, utilizzando come ariete una Fiat Tipo rubata a Scordia lo stesso giorno hanno effettuato un’altra spaccata in un negozio di abbigliamento, impossessandosi di vestiti per un valore complessivo di oltre 10.000 euro.