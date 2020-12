Catania: appartamenti occupati a Librino, stile super lusso tra Scarface e Gomorra

Controlli in uno stabile di viale Moncada: denunce anche per furto di energia elettrica FOTO

CATANIA – La polizia di Catania hanno arrestato a Librino C. L., 49 anni, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in uno stabile del viale Moncada, in casa di un noto pregiudicato e, alla vista dei poliziotti, si è opposto con forza tentando la fuga.

Il controllo è stato esteso all’intero condominio. E’ stata accertata l’occupazione abusiva di diversi appartamenti di proprietà del Comune di Catania che, tra l’altro, sono stati ristrutturati senza autorizzazione, con stile di “super lusso” e addobbi tipo serie televisiva “Gomorra”.

Sono stati occupati illegalmente anche spazi condominiali che, di fatto, sono stati chiusi facendoli diventare pertinenze di abitazioni già abusive. Inoltre, nel vano riservato ai contatori Enel, i poliziotti hanno notato le tracce di pregressi incendi o scoppi. Da verifiche effettuate da personale Enel, sono stati accertati diversi furti di energia elettrica mediante manomissioni che, tra l’altro, hanno messo a repentaglio l’incolumità dei tanti residenti dello stabile.

Denunciate 5 persone: N. A., 45 anni, per furto di energia elettrica e occupazione illegale di edificio pubblico, R. M., 23 anni, per invasione di edificio pubblico, L. C. , 44 anni, per furto di energia elettrica e invasione edifici pubblici, P. S., 61 anni, per invasione di edificio pubblico, e M. E., 53 anni, per furto di energia elettrica e invasione di edifici pubblici.

Inoltre, sempre in viale Moncada, è stato indagato per occupazione illegale di un immobile dell’Istituto Autonomo Case Popolari P. A., pregiudicato di 28 anni, e allo stesso è stato contestato anche il possesso di marjuana.