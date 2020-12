Adrano, esce di casa anche se ha il Covid

Share Tweet Whatsapp Email

ADRANO (CATANIA) – Durante i controlli per contrastare l’emergenza da coronavirus, la polizia di Adrano ha denunciato una trentenne, A.C., trovata fuori da casa nonostante fosse affetta da infezione Covid e pertanto soggetta all’isolamento fiduciario. La donna è stata denunciata.

Multati anche 5 giovani trovati in una piazza del paese senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, necessaria per scongiurare il diffondersi dell’epidemia, senza mascherina e, tra l’altro, in un orario in cui vige il cosiddetto “coprifuoco”. Uno dei ragazzi, è stato obbligato al pagamento di una somma pari al doppio poiché ha reiterato la violazione, essendo stato già sanzionato ad aprile scorso nel pieno della prima ondata della pandemia.