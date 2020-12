Vento e mare forza 5, Eolie isolate

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – Non si arresta l’ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia. Da ieri pomeriggio le isole Eolie sono prive di collegamenti. Aliscafi e traghetti sono fermi nei porti di Milazzo e Lipari per le raffiche di vento da sud-ovest che per tutta la notte hanno continuato a soffiare ed il mare forza 5 ha bloccato nei porti i mezzi di linea della Liberty Lines e della Siremar-Caronte.

Per le isole minori (Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi) con l’arrivo dell’inverno ricomincia il calvario dell’isolamento. Per le condizioni meteo marine avverse ed anche per le carenze portuali soprattutto quando soffia lo scirocco, sono rimaste continuamente prive di collegamenti. Nella rada di Lipari si sono riparate due navi cisterna della Marnavi di Napoli.