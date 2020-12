Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Il questore di Catania Mario Della Cioppa ha vietato, per motivi di ordine pubblico ed in osservanza delle norme anti Covid-19, i funerali per Rosario Pitarà, di 66 anni, ritenuto elemento di spicco del clan dei Cursoti, morto lunedì scorso a causa di un male incurabile nella sua abitazione del quartiere San Leone, dove scontava gli arresti domiciliari.

Il feretro è stato portato direttamente nel cimitero, dove ha ricevuto la benedizione.