Centro obesità infantile, nuova sede a Catania

CATANIA – È già attivo, presso la nuova sede di via Gabriele D’Annunzio, 60, a Catania, il percorso preventivo diagnostico terapeutico assistenziale-obesità in età evolutiva. Il servizio è destinato ai ragazzi tra gli 8 e i 14 anni affetti da obesità e ai relativi nuclei familiari.

L’accesso è gratuito e prevede, come presupposto, la presenza di almeno uno dei genitori (o tutori) che partecipino alle attività previste, orientate in base al percorso più idoneo per ciascun utente.

L’avvio del paziente avviene, preferibilmente, tramite i pediatri o il medico di medicina generale. Una volta in possesso della scheda di accesso (compilata dal medico) i genitori potranno effettuare la prenotazione direttamente per via telefonica.