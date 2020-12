E’ festa, evade: poi va al Garibaldi e si finge malato per giustificare la fuga

Catania: i carabinieri non ci cascano e lo arrestano in ospedale

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 39enne Giovanni Piacente per evasione dai domiciliari, condizione nella quale si trovava per un furto commesso lo scorso 21 luglio in un negozio di via Etnea.

Ieri mattina, approfittando della giornata festiva, si è concesso un po’ di libertà. Purtroppo, non aveva fatto i conti con i controlli dei carabinieri intensificati proprio nei giorni di festa.

Avvisato telefonicamente dalla moglie, ha pensato bene di accusare un improvviso malore, un dolore agli arti, che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro dove, però, ha trovato già l’equipaggio della gazzella ad attenderlo.

Lì i medici non hanno potuto far altro che somministragli un antidolorifico, riconsegnandolo ai carabinieri, poiché non vi era alcuna ragione medica per trattenerlo. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, il giudice ne ha disposto la ricollocazione ai domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.