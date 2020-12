Sicilia, 1.148 positivi su 10.000 tamponi

Share Tweet Whatsapp Email

Ancora 36 morti per coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Risale il numero dei nuovi positivi: sono 1.148 (ieri 918), su poco meno di 10.000 tamponi effettuati, con una percentuale di contagiati dell’11% (invariata rispetto alla precedente).

Le persone ricoverate in ospedale sono 19 in meno (-6 in terapia intensiva), i dimessi/guariti sono poco meno di duemila.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 440 a Catania, 214 a Palermo, 159 a Trapani, 105 a Messina, 58 a Enna, 49 a Caltanissetta, 46 ad Agrigento, 45 a Ragusa, 32 a Siracusa.

In tutta Italia sono 14.842 i positivi al test sul coronavirus nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 634. Sono 149.232 i tamponi effettuati, in aumento di oltre 38 mila rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9%, in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%).

Sono 737.525 le persone attualmente positive al Covid in Italia, 11.294 in meno rispetto a ieri. I dimessi o guariti sono complessivamente 958.629 (+25.497) e il numero totale dei morti è di 61.240. Il totale dei malati dall’inizio dell’emergenza ha raggiunto è di un 1.757.394 casi.

E’ il Veneto, con 3.145 nuovi contagiati, la regione con il maggior numero di nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Seguono Lombardia (1.656), Emilia Romagna (1.624) e Lazio (1.501).

Sono 192 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il saldo giornaliero è di -37 unità . I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 443 meno di ieri, per un totale di 30.081 pazienti.