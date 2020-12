Enna, appello per donare sangue

Share Tweet Whatsapp Email

Giovani in prima linea per promuovere la donazione del sangue, soprattutto in questo periodo in cui le scorte non bastano a garantire le trasfusioni per i pazienti. Dopo l’organizzazione della Giornata Internazionale del Volontariato, lo scorso 5 dicembre, durante la quale sono state coinvolte oltre venti persone in un incontro online per parlare di informazione e prevenzione contro il Covid-19 con Martina Savoca, coordinatrice della Consulta comunale, Alisea Cufari, vicecoordinatrice, e Serena Scialfa, membro della Consulta, è nata innanzitutto una campagna di promozione del volontariato e diffusione delle norme anti-contagio promossa dal Csve (Centro di Servizio per il Volontariato Etneo) “Mi curo di Te”.

Adesso si punta a incrementare ancora la donazione di sangue con una serie di interessanti iniziative a partire dall’appello della Consulta sulla necessità di recarsi a donare soprattutto in questo periodo. “Donare è semplice e sicuro – dicono i ragazzi – basta prenotare la propria donazione al 380 2195246. A coloro che doneranno verrà effettuato il tampone”.