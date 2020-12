A San Leone chiosco pericoloso

Share Tweet Whatsapp Email

L’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento in una nota segnala come da diverso tempo sulla battigia del viale delle dune a San Leone giace un chiosco, denominato Baraonda.

“Dal giorno del sequestro risulta abbandonato a sé stesso e il mare, il vento e i saccheggiatori lo hanno praticamente distrutto – sottolinea Mareamico -. E questo nonostante da mesi la Procura di Agrigento abbia assegnato al Demanio il compito di abbatterlo”.

“Dopo l’ultima mareggiata parte di esso è andata a finire in mare, con evidenti pericoli per la navigazione e per l’ambiente. E’ incredibile che Agrigento, per colpa della burocrazia, debba sopportare sempre queste gravi situazioni, che danneggiano la sua immagine turistica, paesaggistica e ambientale”, conclude Mareamico.