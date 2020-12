Sicilia: nuovi positivi sotto quota 1.000, quasi la metà sono catanesi

Coronavirus: 34 i morti, risalgono i ricoveri in ospedale (ma -8 in terapia intensiva) Il dettaglio per provincia

Scendono sotto quota mille i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono esattamente 918 (ieri 1.022), su circa 8.400 tamponi effettuati, per una percentuale di contagiati dell’11% (ieri 12,7). I decessi per coronavirus sono stati 34.

Si inverte invece il trend dei ricoveri in ospedale, che negli ultimi giorni erano diminuiti: stavolta sono 12 in più (in totale 1.592), ma diminuisce il numero delle terapie intensive (-8). I guariti/dimessi sono 384.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 448 a Catania, 257 a Palermo, 109 a Messina, 39 a Siracusa, 28 a Ragusa, 17 a Enna, 13 a Caltanissetta, 7 a Trapani. Nessun nuovo caso ad Agrigento.

La nuova ordinanza del presidente della Regione siciliana, che si pensava dovesse essere firmata in giornata, slitterà di qualche giorno, probabilmente a mercoledì, quando dovrebbe essere messo nero su bianco, tra l’altro, l’obbligo del tampone rapido per chiunque arrivi nell’Isola. Controlli che saranno effettuati direttamente negli aeroporti per chi giunge in aereo, e nei vari drive in per chi arriverà in Sicilia con altri mezzi.

In tutta Italia sono 13.720 i positivi nelle ultime 24 ore, un numero in netta discesa. Sono tuttavia molti di meno anche i tamponi, 111.217, in calo di oltre 52 mila rispetto a ieri (di domenica è abituale). Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo, oggi dello 0,8%. Le vittime sono 528.

Il totale dei casi da inizio epidemia ammonta ora a 1.742.557, i morti sono 60.606. Anche oggi il Veneto supera la Lombardia per numero di test al coronavirus positivi nelle 24 ore: sono 2.550 contro 1.562. La Lombardia viene scavalcata anche dall’Emilia Romagna, che fa registrare 1.891 casi. Al quarto posto il Lazio con 1.372, poi la Campania con 1.060, la Puglia con 1.001. Sotto i mille casi, oltre alla Sicilia, il Piemonte con 911.

Sono 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il saldo giornaliero è di -72 unità. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 133 più di ieri, per un totale di 30.524 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono ora 714.913 persone (-6.548 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 748.819 (-6.487), i guariti e dimessi 933.132 (+19.638).