Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – Giulia Ragini, 26 anni, è morta stamani in ospedale dove era stata ricoverata dopo essere rimasta coinvolta in un’ incidente stradale sabato scorso nella frazione di Archi a Sanfilippo del Mela (Me).

La ragazza aveva sbattuto frontalmente con la sua auto su un’altra macchina. I familiari hanno autorizzato la donazione degli organi. Preoccupano anche le condizioni della donna di 79 anni alla guida dell’altra auto.