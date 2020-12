Raccolta plasma iperimmune al Cannizzaro

Nell’ospedale catanese primi prelievi di idoneità a due medici guariti dal Covid. Tutte le info per la donazione

L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania ha attivato la raccolta di plasma iperimmune da soggetti guariti dal Covid-19 da destinare alla cura di chi ne è ancora affetto. Già nei giorni scorsi due medici, che avevano contratto la malattia, si sono sottoposti ai prelievi necessari per valutare l’idoneità e potrebbero a breve effettuare la prima donazione.

L’attivazione dell’Azienda Cannizzaro fa seguito all’autorizzazione ai centri trasfusionali da parte dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, a raccogliere plasma iperimmune a uso compassionevole per il trattamento di pazienti Covid-19.

Oltre ai requisiti validi per qualsiasi donazione di sangue, è richiesta la guarigione dal Covid-19 da almeno 14 giorni. Per potere essere somministrato, il plasma raccolto dovrà inoltre contenere una massiccia presenza di anticorpi neutralizzanti. I soggetti convalescenti da Sars-CoV-2 interessati possono contattare la Medicina Trasfusionale dell’ospedale Cannizzaro (tel. 095 726 3081 o 726 3084 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00, email simt@ospedale-cannizzaro.it).

In una lettera consegnata in fase di dimissione dai reparti Covid, il direttore generale Salvatore Giuffrida e il direttore sanitario Diana Cinà invitano i pazienti a valutare la possibilità di donare il plasma: «L’efficacia della terapia è ancora oggetto di studi clinici e la trasfusione ai malati, oltre a rappresentare un’arma a disposizione della medicina, è fondamentale per rafforzare il quadro delle evidenze scientifiche», scrivono.

Poi lanciano un messaggio: «La donazione è semplice e sicura: un gesto di solidarietà che può salvare vite umane e sostenere gli sforzi dei sanitari».