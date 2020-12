La ministra Lamorgese positiva al Covid

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è risultato positivo al test Covid 19. La ministra ha lasciato anzitempo la riunione del Cdm, poi sospesa.

La positività della titolare del Viminale è stata accertata in seguito a un tampone molecolare al quale il ministro si sottopone di routine ogni dieci giorni: prima di quello di stamattina ne ha fatti almeno altri dieci.

Lamorgese si è sottoposta al tampone in tarda mattinata e poi è andata a palazzo Chigi per partecipare al Cdm. Appena ricevuta dal medico la comunicazione della positività, la ministra – che è asintomatica – ha lasciato il palazzo del governo rispettando tutte le misure precauzionali e si è posta in isolamento. In isolamento anche i ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, subito è scattato il tampone anche per il premier Giuseppe Conte.