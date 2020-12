Detenzione di droga, 54enne in manette

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un uomo di 54 anni, C. A., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è stato intercettato sul viale Grimaldi da una “Volante” che stava effettuando un servizio di controllo del territorio. Rinvenuti e sequestrati 14 grammi di cocaina, 51 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e 170 euro, probabile provento dell’attività illecita.