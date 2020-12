Cede pianta, in 3 intrappolati in auto

Acireale . I vigili del fuoco hanno liberato le persone nella vettura. Intervento sulla A18 per un albero caduto sulla carreggiata FOTO

Giornata di numerosi interventi per i vigili del fuoco nel Catanese a causa del maltempo.

Ad Acireale, in via Turchia, un’operazione di soccorso si è resa necessaria per il cedimento e la caduta di una grossa pianta, verosimilmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

La pianta ha completamente ricoperto un’autovettura che transitava in quel momento, intrappolando all’interno le tre persone che la occupavano.

I vigili del fuoco hanno soccorso e liberato gli occupanti della vettura, rimasti fortunatamente illesi, rimuovendo la grande pianta e mettendo in sicurezza i luoghi.

Sull’autostrada A18, al km 61,400, la squadra del distaccamento di Acireale è invece intervenuta per rimuovere un albero caduto sulla carreggiata in direzione Messina.