Sicilia: percentuale positivi cala a 11%

Ancora 34 morti in Sicilia per il coronavirus. I nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore sono 1.240 (ieri 1.365) su quasi 11.000 tamponi effettuati (ieri 10.000), per una percentuale di positivi dell’11% (ieri 13%).

Scende di 32 unità il numero delle persone ricoverate in ospedale (-1 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 1.016.

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 488 a Catania, 320 a Palermo, 89 a Messina, 73 a Trapani, 69 a Enna, 57 a Siracusa, 54 a Ragusa, 50 a Caltanissetta, 40 ad Agrigento.

In tutta Italia sono 21.052 i nuovi casi di coronavirus, 662 i morti. I guariti o dimessi sono 23.923.