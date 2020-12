Comunità in fiamme, ucciso frate Leonardo

VIDEO I voti presi a 50 anni: il racconto in tv Riposto: bloccato il presunto assassino, avrebbe incendiato la struttura per tossicodipendenti allo scopo di coprire il delitto

RIPOSTO (CATANIA) – Un incendio, che gli investigatori ritengono di natura dolosa, è stato appiccato la notte scorsa alla sede della comunità di recupero per tossicodipendenti e per assistenza a malati di Aids ‘Tenda di San Camillo’, sulla statale 116 a Riposto, nel Catanese. Tra le fiamme è stato trovato il cadavere di frate Leonardo Grasso, il 78enne responsabile della struttura.

Il presunto autore dell’incendio, forse appiccato per coprire il delitto, è stato bloccato dai carabinieri a Catania, dopo essere fuggito da Riposto con l’auto della vittima. Secondo quanto si è appreso, il sospettato sarebbe un ospite della struttura. La sua posizione è al vaglio della Procura distrettuale di Catania.

Le fiamme sono divampate verso le 5 e si sono propagate nella struttura. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Indagano i carabinieri della compagnia di Giarre e della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) del comando provinciale dell’Arma di Catania.

La vittima aveva preso i voti a 50 anni per dedicare la sua vita ai sofferenti. La svolta era arrivata dopo la morte di entrambi i genitori, deceduti a sei giorni di distanza l’uno dall’altro. Così da agente di commercio con un’attività avviata e interessi mondani aveva cambiato radicalmente la sua vita scegliendo di diventare camilliano.

Parlando della sua esperienza nel maggio del 2014 alla trasmissione “La vita in diretta” con Franco Di Mare per il quarto centenario della morte di San Camillo, fratel Grasso aveva confermato di essere felice nell’operare a fianco dei sofferenti e dei bisognosi, senza rimpianti per una vita ricca di divertimenti, ma che lo aveva lasciato vuoto e carico di domande a cui non riusciva a dare risposta. E in tv aveva ricordato come la sua parabola somigliasse molto a quella dello stesso San Camillo, che dopo una vita scapestrata ha dedicato tutto se stesso ad aiutare gli altri.