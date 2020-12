Maxi sequestro di luci di Natale e cuffie

Share Tweet Whatsapp Email

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato 458 confezioni di dispositivi elettrici, tra cui 85 mila luci e numerose cuffie per l’ascolto della musica illecitamente venduti presso un esercizio commerciale di Aci Sant’Antonio, gestito da un soggetto di nazionalità marocchina.

L’attività delle Fiamme gialle della Tenenza di Acireale ha consentito di individuare prodotti non conformi agli standard di sicurezza dettati dalla normativa europea e quindi potenzialmente pericolosi e dannosi per la salute. Gli addobbi natalizi, detenuti in esposizione per la vendita, erano privi del marchio CE e di ogni altra informazione obbligatoria per legge.

Il titolare dell’azienda è stato segnalato alla Camera di Commercio e nei suoi confronti è stata contestata una sanzione amministrativa che va da 9.458 a 56.765 euro.

L’operazione si colloca nel più ampio quadro delle iniziative intraprese dalla Guardia di finanza a tutela dei consumatori e finalizzate alla repressione delle pratiche commerciali scorrette che, nel contesto di un mercato già penalizzato dall’attuale emergenza epidemiologica, danneggia gli operatori economici che commercializzano i propri prodotti in ossequio alle normative vigenti.