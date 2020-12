Catania, tornano i mercati contadini

Riapertura domenicale dopo lo stop forzato di due settimane in piazzale Sanzio, a Vulcania e a Sant’Agata li Battiati

Ritorna domani, a Catania e Sant’Agata li Battiati, l’appuntamento domenicale con i mercati contadini siciliani di Cia, Codacons e Confagricoltura. I mercati saranno aperti dalle 8 alle 13 in piazzale Sanzio, piazzale Aldo Moro (Vulcania) a Catania e a largo Rosario Livatino a Sant’Agata li Battiati.

“Riapriamo i nostri mercati in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid – afferma il presidente dell’associazione Mcs, Giuseppe Strano -. I nostri associati accoglieranno i clienti con il massimo delle precauzioni e con la consueta scelta di prodotti genuini e convenienti. Pur nella difficoltà di questo momento torniamo a offrire un servizio molto apprezzato e che consente di trasmettere spirito di comunità con la massima attenzione alla salute dei cittadini”.

“In queste due settimane di stop forzato abbiamo ricevuto numerose richieste da parte dei nostri clienti abituali che ci hanno manifestato il desiderio di tornare nei nostri mercati, non solo per comprare ma anche per aiutare i piccoli commercianti e gli imprenditori agricoli costretti a fare i conti con la crisi generata dalla pandemia. Un bel segnale di solidarietà e di legame tra acquirenti ed esercenti che cercheremo di consolidare ancor di più”, conclude Strano.”