PALERMO – Hanno picchiato l’autista dell’Amat, l’azienda di trasporto urbano di Palermo, che aveva chiamato la polizia per segnalare la presenza a bordo di due ragazzi senza mascherina. E’ successo sulla linea 614 nella zona della Marinella. L’autista si trova al “Villa Sofia” dove i medici lo hanno curato con diversi punti di sutura al volto. Il mezzo si trovava al capolinea e stava tornando in via De Gasperi.