Anziana picchiata, rapinata e sequestrata in casa a Favignana: altri due arresti

FAVIGNANA – In tre la notte del 10 maggio sono entrati in una villa isolata a Favignana e hanno picchiato e rapinato un anziana di 72 anni. Per quella violenta rapina a settembre i carabinieri avevano arrestato il romeno Boceanu Ionel Boboc, 52 anni nel casertano.

Ma Boboc non era solo, secondo le indagini dei militari che si sono avvalsi dell’ausilio del Ris, nell’abitazione c’erano anche Giovanni Setterini e Alberto Ponzio che sono stati arrestati e portati in carcere in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Trapani. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del nucleo operativo di Roma, dai cinofili di Palermo e carabinieri del nucleo operativo di Trapani.

I due sono accusati di rapina pluriaggravata e sequestro di persona aggravato. I tre uomini avevano pianificato il colpo scegliendo come vittima una anziana signora che viveva sola in una villetta completamente isolata in cui Giovanni Setterini in passato aveva svolto dei lavori di giardinaggio.

I tre sono entrati nell’abitazione da una finestra, armati di bastoni e con il volto travisato, sorprendendo nel sonno la vittima che veniva immobilizzata e ripetutamente minacciata dal Boboc mentre gli altri due complici svaligiavano l’abitazione impossessandosi di 5 mila euro in contanti, un orologio Rolex, svariati gioielli per un valore complessivo stimato intorno ai 30 mila euro.

Non appena hanno arraffato soldi e gioielli i tre hanno chiuso a chiave nella camera da letto la donna per impedirle di chiamare i soccorsi e garantirsi il tempo necessario alla fuga. Solo per un caso fortuito, il telefono cellulare della vittima si trovava proprio in quella camera poiché custodito in una giacca, circostanza che le ha permesso di chiamare i carabinieri di Favignana.