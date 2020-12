Sicilia: 36 ricoveri in meno per il Covid, a Catania quasi metà dei nuovi casi

Share Tweet Whatsapp Email

Si abbassa in Sicilia il numero dei decessi giornalieri per Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 34. Aumenta invece il numero dei nuovi casi, 1.399 (ieri 1.138), su circa 10.700 tamponi effettuati, per una percentuale di positivi del 13% (quasi uguale a quella di ieri).

Scende il dato dei ricoveri in ospedale: -36, con 6 persone in meno in terapia intensiva. Più di 1.200 i dimessi/guariti.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 614 a Catania, 357 a Palermo, 87 a Siracusa, 86 a Messina, 78 a Caltanissetta, 69 a Trapani, 55 a Ragusa, 49 ad Agrigento, 4 a Enna.

In tutta Italia sono 19.350 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati circa 180 mila tamponi (182.100 per l’esattezza), oltre 50 mila più di ieri. Le vittime sono 785. In totale i casi finora 1.620.901, i morti sono arrivati a 56.361.

La percentuale di positività è intorno al 10%, il 2% in meno rispetto a ieri. Il numero di dimessi o guariti ha raggiunto quello degli attualmente positivi. Stando ai dati del nuovo bollettino del ministero della Salute gli attualmente positivi oggi in Italia sono 779.945, mentre i guariti sono 784.595, con una differenza di appena 4.650 casi.

I pazienti in terapia intensiva sono 3.663, in calo di 81 unità rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono ora 32.811, in calo di 376 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 743.471, in calo di 8.069 rispetto a ieri.