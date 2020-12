“Già liquidati 55.000 Bonus Sicilia”

L’assessore Armao: “Individuati quasi 58.000 beneficiari, per ognuno di loro 2.000 euro”

PALERMO – “La Ragioneria centrale dell’assessorato alle Attività produttive ha definito le erogazioni relative al ‘Bonus Sicilia’: sono stati individuati 57.960 beneficiari e fino a ieri erano già stati liquidati 55.048 bonus”. L’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao ha parlato in aula, durante la seduta all’Ars, del contributo a fondo perduto in favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi dell’Isola.

La somma destinata dalla Regione al Bonus Sicilia è di 118 milioni, il bonus per ciascun beneficiario è pari a circa 2.000 euro. “Ringrazio i funzionari e i dirigenti delle Ragionerie presso i vari assessorati che stanno compiendo un grande sforzo – ha aggiunto Armao -, abbiamo la consapevolezza che è un momento drammatico per la nostra comunità e per questo abbiamo prorogato la chiusura della cassa, che normalmente avveniva il 18 dicembre, fino al 28 dicembre: ciò significa che fino ad allora potremo erogare le somme”.