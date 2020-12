Le segnalazioni dei residenti permettono l’arresto di un pusher in via Monsignor Domenico Orlando (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 25enne Carmelo Enrico Privitera per spaccio di droga. Alcuni cittadini residenti in zona lamentavano, in particolar modo di sera, la presenza di spacciatori, con al seguito la clientela, all’interno del parcheggio in via Monsignore Domenico Orlando, vicino ai locali dell’ex Racchetta.

I militari hanno visto il giovane pusher arrivare nei pressi dell’area di parcheggio a bordo di uno scooter Honda SH e prendere contatto con l’acquirente di turno effettuando la cessione in cambio del denaro.

Dopo aver visto diverse cessioni, i carabinieri sono intervenuti bloccando e perquisendo lo spacciatore, al quale sono state trovate addosso 5 dosi di marijuana. In casa sua i carabinieri hanno trovato una sacca, nascosta nell’armadio della camera da letto, contenente 71 dosi di marijuana, 1 bilancino elettronico di precisione, 50 euro in contanti e materiale utilizzato per confezionare la droga. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.