SIRACUSA – I carabinieri hanno arrestato Vincenzo Vinci, siracusano, 47 anni, accusato di furto aggravato. L’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre trasportava alcune taniche di benzina di varie dimensioni con l’intento di caricarle nella propria autovettura. L’uomo è stato colto sul fatto ancora con il bagagliaio aperto. Sequestrate 26 taniche di varie dimensioni contenenti un totale di 585 litri di gasolio, una smerigliatrice ed una mazza in acciaio con impugnatura in legno, verosimilmente utilizzate per accedere nel deposito.