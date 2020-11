Share Tweet Whatsapp Email

ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato Andrea Lorefice, 34 anni, originario di Rosolini, accusato di evasione dai domiciliari. Nel corso di un controllo, l’uomo non è stato trovato in casa e ha tentato di giustificarsi dicendo di essersi allontanato per cambiare la batteria dell’autovettura. Dopo le formalità di rito, Lorefice è stato nuovamente posto ai domiciliari.