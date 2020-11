Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Disagi per gli abitanti del centro per una perdita nella condotta idrica in via Notarbartolo. L’Amap informa che è stata sospesa l’erogazione idrica, nel distretto Notarbartolo, Libertà, Politeama. L’intervento di manutenzione è previsto oggi e l’approvvigionamento verrà ripristinato al termine dell’intervento. L’erogazione si normalizzerà, salvo imprevisti, nelle 24 ore successive. Per qualsiasi informazione – dice Amap – si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).