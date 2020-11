Catania . I vigili del fuoco hanno trovato in via Brucoli pezzi di oggetti arrivati dal piazzale dell’aeroporto FOTO – VIDEO

La furia del maltempo che si è abbattuto sabato su Catania ha lasciato le sue tracce.

I vigili del fuoco hanno addirittura trovato in via Brucoli, a San Giuseppe la Rena, tracce di “pezzi” arrivati dal piazzale dell’aeroporto Fontanarossa, in particolare di carrelli bagagli che si trovavano evidentemente all’interno dello scalo, a diverse centinaia di metri di distanza.