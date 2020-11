Cadono massi dalla Timpa

Share Tweet Whatsapp Email

ACIREALE (CATANIA) – Stamani, poco dopo mezzogiorno, alcuni massi di varie dimensioni si sono staccati dalla Timpa di Acireale e sono caduti lungo via Tocco, a ridosso dell’abitato della frazione di Santa Maria la Scala, nella stessa zona già “teatro” di episodi analoghi. Non si registrano danni a persone o cose.

Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco la stradina è stata transennata e in via precauzionale chiusa al transito in attesa di più accurate verifiche sulle condizioni del costone roccioso.

La causa del crollo è riconducibile ad infiltrazioni di acqua piovana all’interno del costone lavico che sovrasta il borgo marinaro. Il sindaco con una ordinanza disporrà lo sgombero di alcuni immobili a ridosso della zona.