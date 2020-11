Share Tweet Whatsapp Email

TRECASTAGNI (CATANIA) – I carabinieri di Pedara, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, hanno arrestato il 51enne Maurizio Tomaselli e denunciato un 31enne, entrambi di Trecastagni, per detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

In casa di Tomaselli i militari avevano notato uno strano viavai. Approfittando dell’apertura del portone d’ingresso da parte di uno dei clienti in uscita, nel momento in cui stavano per fare irruzione si sono visti parare davanti il 31enne che, a ogni costo, tentava di ostacolarne l’accesso cercando di richiudere il portone, mentre urlava per far sì che il complice potesse intuire il pericolo incombente, fuggendo poi via, inutilmente, verso il terrazzo del fabbricato per evitare di essere identificato.

I carabinieri, seppur ostacolati, sono riusciti comunque a entrare in casa dove hanno trovato circa 1,2 kg di marijuana, 150 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla vendita della droga, un bilancino elettronico di precisione, e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi. Tomaselli è stato portato nel carcere di Noto.