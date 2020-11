Sicilia, curva del Covid in discesa

Ancora in calo la percentuale di nuovi positivi sui tamponi effettuati (11,4%), ma resta alto il numero di decessi (45). Il dettaglio per provincia . Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva

Sono 1.024 i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Eseguiti 8.965 tamponi, la percentuale di nuovi contagiati si attesta così all’11,4%, in calo rispetto a ieri (13,5%). Resta alto il numero dei morti, il bollettino odierno ne registra 45.

Scendono di 6 unità i ricoveri in terapia intensiva, solo 3 in più i pazienti ospedalizzati. I dimessi/guariti sono 377.

Questo il dettaglio dei nuovi casi suddivisi per provincia: Catania 364, Palermo 269, Messina 126, Agrigento 74, Ragusa 58, Siracusa 55, Enna 44, Caltanissetta 25, Trapani 9.

Sono 20.648 i test per il coronavirus risultati positivi nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 541. Il totale dei casi è ora di 1.585.178, le vittime sono 54.904. Gli attualmente positivi sono 795.771 (+6.463), i guariti o dimessi 734.503 (+13.642).

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 176.934 test per il coronavirus, oltre 45 mila meno di ieri, con il consueto calo del weekend. Il rapporto tra positivi è tamponi è invariato all’11,7%.

Sono 3.753 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 meno di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Nei reparti ordinari si trovano invece ora 32.879 persone, 420 in meno nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono ora 759.139 persone (+6.892).