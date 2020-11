Maltempo, gravi danni a Catania sud. Chiuso il cimitero di Acquicella

S. Maria Goretti in ginocchio VIDEO di Eva Spampinato . Colpiti duramente Zia Lisa, San Giuseppe La Rena e la zona industriale: scoperchiati capannoni, crolli esterni in alcune abitazioni, decine di alberi abbattuti FOTO

Splende il sole su Catania e rende ancora più visibili i danni, ingenti, dell’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla città ed in provincia. Dopo la pioggia torrenziale, è stata una tromba d’aria a mettere in ginocchio la zona sud della città.

Da ieri sera si sta lavorando per rimuovere le situazioni di maggiore pericolo nel villaggio Santa Maria Goretti, Zia Lisa, San Giuseppe La Rena e nella zona industriale causate della tromba d’aria e dai violentissimi nubifragi che hanno interessato Catania e soprattutto la zona di sud nei pressi dell’aeroporto di Fontanarossa.

Operatori della Multiservizi, della Dusty e della protezione civile comunale e regionale stanno operando insieme ai vigili del fuoco per fronteggiare i gravi danni, soprattutto ai capannoni delle aziende che operano nella zona industriale, rovinando mezzi meccanici e di lavoro, in alcuni casi con vere e proprie devastazioni dei luoghi di lavoro.

Numerose le automobili in sosta danneggiate e le parti esterne di alcune abitazioni che sono crollate. Decine gli alberi abbattuti dalla furia del vento e della pioggia, alcuni muri sono crollati e numerosi detriti sono ancora sulle strade ed in fase di rimozione.

A garanzia della sicurezza dei cittadini, il cimitero di Acquicella è stato temporaneamente chiuso. Grossi rami d’albero, staccati dal forte vento, si sono abbattuti su tombe e cappelle.

Tour de force dei Vigili del fuoco che in un meno di un’ora, ieri, sono stati stati costretti ad effettuare oltre 50 interventi. Il lavoro prosegue anche questa mattina per rimuovere cornicioni ed insegne pericolanti.

Nelle zone interessate agli eventi atmosferici classificati “estremi”, l’assessore alla protezione civile Alessandro Porto e il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, in stretto contatto con il vice sindaco Roberto Bonaccorsi stanno coordinando gli interventi in emergenza. Per segnalazioni, oltre a quelli di pronta emergenza è attivo il numero 095484000 e l’indirizzo email: protezionecivile@comune.catania.it