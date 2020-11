Catania devastata, pompieri al lavoro. Musumeci: “Subito stato di calamità”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Vigili del fuoco di Catania al lavoro tutto il giorno per mettere in sicurezza abitazioni e locali devastati dall’eccezionale ondata di maltempo di ieri. Interventi principali al Villaggio Sant’Agata e in via Brucoli al Villaggio Santa Maria Goretti.

Sui luoghi colpiti si è recato, nel pomeriggio, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, dal vicesindaco di Catania Roberto Bonaccorsi, dal comandante dei Vigili del fuoco Giuseppe Verme e dal responsabile del Corpo forestale della Regione colonnello Luca Ferlito.

Il governatore ha annunciato la proclamazione dello stato di calamità e ha disposto una immediata ricognizione dei danni subìti dalle civili abitazioni e dalle aziende, nelle province di Catania, Palermo e Ragusa, per avanzare alla Protezione civile nazionale la richiesta dello stato di emergenza e il conseguente ristoro ai privati.

Per i gravi danni registrati nella zona industriale di Catania, il prefetto Claudio Sammartino, nell’ambito di servizi a sostegno dell’area colpita, ha disposto dei servizi anti sciacallaggio. Diversi capannoni sono rimasti accessibili e senza copertura e saranno controllati dalle forze dell’ordine. Saranno carabinieri e polizia ad attuare il servizio.