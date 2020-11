Sicilia, scende la percentuale di positivi

Registrati 1.189 nuovi casi Covid a fronte di 8.777 tamponi (13,5%): il dettaglio per province . Ancora 43 morti. In calo i ricoveri

Sono 43 i morti e 1.189 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono stati 8.777 i tamponi eseguiti, la percentuale di nuovi contagiati si attesta così al 13,5%, in calo rispetto a ieri (14,7%).

Scendono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva, di 17 i pazienti ospedalizzati. I dimessi/guariti sono 347.

Questo il dettaglio dei nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 414, Catania 315, Messina 159, Ragusa 82, Siracusa 76, Trapani 67, Enna 49, Caltanissetta 25, Agrigento 2.

In Italia sono 26.323 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 686. I casi totali sono ora 1.564.532, i morti 54.363. Gli attualmente positivi sono 789.308 (+1.415), i guariti 720.861 (+24.214).

I tamponi per il coronavirus eseguiti in Italia sono 225.940. Il tasso di positività è quasi dell’11,7%, in calo dell’1,1% circa rispetto a ieri.

Terapie intensive per il Covid in calo di 20 unità nelle ultime 24 ore. I posti occupati ora in rianimazione sono 3.762. I ricoveri in reparti ordinari registrano un saldo negativo di 385 unità, facendo così scendere il numero dei pazienti a 33.299.