Picchiarono carabiniere, sei arresti

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare – una delle quali in carcere – nei confronti di sei persone, due delle quali minorenni, accusate di avere aggredito e ferito alcuni carabinieri nel tentativo di impedire l’arresto di un uomo di 37 anni, Pietro Masci, trovato in possesso di un consistente quantitativo di droga tra cocaina e marijuana, il 26 aprile scorso nel quartiere di San Giovanni Galermo.

In quella occasione in strada una decina di persone, giunta a bordo di scooter e a piedi, si scagliò in via Pantelleria contro i militari minacciandoli anche di morte. L’auto di servizio venne danneggiata.

In carcere è finito Salvatore Musumeci, di 24 anni. Hanno l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria la moglie di Masci, Sonia Gangi, di 36 anni, Danilo Gaetano Aurora, di 22 e Liliana Bellia, di 54. Due minorenni sono stati collocati in comunità.

I sei sono indagati, a vario titolo, per concorso in resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravata, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Nell’aggressione due carabinieri furono feriti e i medici stabilirono prognosi di 10 e 30 giorni.