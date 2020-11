Maltempo, allerta arancione in Sicilia

Share Tweet Whatsapp Email

Weekend di maltempo nel Centro-Sud a causa di un vortice mediterraneo di bassa pressione che dalla Spagna si porterà verso il Tirreno, attraversando successivamente il Meridione. Per questo motivo, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per tutta la Sicilia.

Sabato piogge e temporali anche di forte intensità colpiranno l’isola con rischio nubifragi soprattutto sul versante orientale e in particolare tra Messina e Catania. Previsti temporali, forte attività elettrica e venti di burrasca dai quadranti meridionali che ovviamente causeranno mareggiate lungo le coste esposte.

Domenica il maltempo colpirà ancora il Sud con rovesci e temporali anche di forte intensità, concentrandosi anche sul medio versante adriatico con piogge tra Romagna, Marche e Abruzzo, occasionali pure su Emilia e Lazio ma in esaurimento. Non si escludono locali criticità per piogge forti in particolare su Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata.

I venti saranno in netto rinforzo, dapprima soprattutto di scirocco tra isole maggiori e Tirreno, con raffiche anche di oltre 70-80km/h. Saranno possibili locali disagi e criticità, con caduta di alberi e possibili difficoltà nei collegamenti con le isole minori per mari in burrasca.