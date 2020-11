Coronavirus, altri 47 morti in Sicilia

Share Tweet Whatsapp Email

Sono 47 i morti e 1.566 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. A fronte di 10.635 tamponi eseguiti, la percentuale di nuovi contagiati si attesta al 14,7%, in leggero calo rispetto a ieri.

Scendono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva, di 6 i pazienti ospedalizzati. I dimessi/guariti sono 944.

Questo il dettaglio dei nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 469, Catania 332, Enna 211, Agrigento 149, Messina 135, Ragusa 86, Siracusa 84, Caltanissetta 52, Trapani 48.

Sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 827. Gli attualmente positivi scendono di 7.952 unità, mentre i guariti o dimessi sono 35.467. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono in totale 222.803. Il rapporto tra nuovi casi (28.352) e test si assesta dunque al 12,7%, all’incirca come ieri (12,5%).

Per il secondo giorno consecutivo diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva che passano dai 3.846 di ieri ai 3.782, con un calo di 64 unità. Ancora in calo, per il quarto giorno consecutivo, anche i ricoverati in area medica che dai 34.038 di ieri ai 33.684, con un calo di 354 unità.