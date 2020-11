Week end col maltempo

Share Tweet Whatsapp Email

Week end di maltempo nel Centro-Sud a causa di un vortice mediterraneo di bassa pressione che dalla Spagna si porterà verso il Tirreno, attraversando successivamente il Meridione.

Sabato piogge e temporali anche di forte intensità colpiranno la Sardegna, con rischio nubifragi soprattutto sul versante orientale dell’isola.

I fenomeni, secondo quanto rileva 3bmeteo.com, si estenderanno a Sicilia e Calabria, colpendo soprattutto i versanti jonici, per poi spostarsi e risalire verso Abruzzo e Lazio.

Domenica il maltempo colpirà ancora il Sud con rovesci e temporali anche di forte intensità, concentrandosi anche sul medio versante adriatico con piogge tra Romagna, Marche e Abruzzo, occasionali pure su Emilia e Lazio ma in esaurimento. Non si escludono locali criticità per piogge forti in particolare su Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata.

I venti saranno in netto rinforzo, dapprima soprattutto di scirocco tra isole maggiori e Tirreno, con raffiche anche di oltre 70-80km/h. Saranno possibili locali disagi e criticità, con caduta di alberi e possibili difficoltà nei collegamenti con le isole minori per mari in burrasca.