Cade in pedio, donna salvata da soccorso alpino Etna Nord

RANDAZZO – Una donna rimasta ferita dopo essere caduta lungo un pendio in contrada Sciambritta a Randazzo è stata soccorsa da uomini della stazione Etna Nord del soccorso alpino e speleologico siciliano. In collaborazione con personale dell118 l’infortunata è stata stabilizzata in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso, che l’ha trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania