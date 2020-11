Covid, tre morti ad Agrigento in poche ore

Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – Sono 41 i nuovi positivi, 9 i ricoverati, 3 deceduti e 56 guariti oggi in provincia di Agrigento; 398 i tamponi eseguiti. I dati sono dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. I positivi in totale sono 2.128, di questi 1.003 i guariti, 981 in trattamento domiciliare, 82 ricoverati (7 in terapia intensiva), 62 deceduti.

Tra le città con il maggior numero di soggetti positivi spiccano Canicattì con 243, poi Agrigento 187, Sciacca 186, Sambuca di Sicilia 169, Licata 163, Favara 125 e Palma di Montechiaro 119.