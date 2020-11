Sicilia: quasi mille guariti, calo netto della percentuale di positivi

Coronavirus: 48 morti e 1.306 nuovi casi su 10.000 tamponi, -3 ricoveri in ospedale Il dettaglio per provincia

Tanti morti, 48, e un numero costante di casi quotidiani: 1.306 nelle ultime 24 ore, poco più rispetto ai due giorni precedenti. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia. Quasi 10.000 i tamponi, con una percentuale di positivi del 13%, la più bassa negli ultimi giorni.

Particolarmente confortante il dato sui ricoveri in ospedale: -3, mentre in terapia intensiva rimangono 243 persone, come ieri. Record sul fronte dimessi/guariti: sono 972.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 342 a Catania, 313 a Palermo, 160 a Messina, 158 a Trapani, 95 a Siracusa, 79 a Ragusa, 76 ad Agrigento, 63 a Caltanissetta, 20 a Enna.

In tutta Italia sono 23.232 i nuovi positivi, con 188.659 tamponi, mentre ieri erano 149.000. I decessi giornalieri sono 853, a fronte di 630 di ieri.

Il rapporto casi-tamponi è del 12,31%, il numero degli accessi alle terapie intensive è 6, a fronte di 120 di una settimana fa, e quello dei ricoveri in area medica è 120 contro 528 di una settimana fa. “Gli indicatori vanno nella direzione sperata”, ha detto Franco Locatelli nella conferenza stampa del ministero della Salute.