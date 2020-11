Covid ed emorragia cerebrale: riuscito intervento delicatissimo a Catania

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Risultata Covid positiva, una donna di 60 anni arrivata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania con una emorragia cerebrale è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento neurochirurgico che è andato a buon fine.

Le condizioni rimangono tuttavia critiche a causa della complessità delle patologie, comprese quelle determinate dall’infezione da Coronavirus. La donna resta ricoverata nella sezione Covid della rianimazione del Cannizzaro, ventilata artificialmente.

L’AngioTac encefalo aveva evidenziato una emorragia cerebrale causata da rottura di un aneurisma cerebrale e in considerazione della gravità della patologia e delle particolari condizioni dell’aneurisma, gli specialisti hanno deciso di sottoporre ad intervento neurochirurgico urgente di asportazione dell’emorragia e di chiusura dell’aneurisma mediante “clipping”, tecnica che consiste nell’applicazione di clip in titanio per evitare il rischio che la parete del vaso possa nuovamente rompersi. E’ uno dei più complessi interventi di neurochirurgia vascolare.