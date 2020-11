Share Tweet Whatsapp Email

FLORIDIA (SIRACUSA) – In esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dalla Procura di Siracusa, i carabinieri hanno arrestato Antonio Nicosia, 29 anni, disoccupato, in atto sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è scaturito in seguito ad alcune violazioni riscontrate dall’Autorità giudiziaria.