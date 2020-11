Sidra, 5 positivi su 250 tamponi

Share Tweet Whatsapp Email

Sidra, sin dall’inizio della prima ondata del Covid-19, ha implementato le misure di sicurezza anti-contagio a tutela dei dipendenti e degli utenti. Tali misure sono state ulteriormente rafforzate, già da questa estate, in vista della seconda ondata pandemica che stiamo vivendo in queste settimane.

In tal senso, dal punto di vista sanitario, l’azienda ha stipulato un accordo con un laboratorio di analisi cliniche che ha permesso, a tutto il nostro personale che ne ha fatto richiesta, di effettuare tamponi naso-faringeo per la ricerca dell’RNA virale del Covid-19. Sono stati oltre 250 i tamponi molecolari effettuati che hanno permesso di individuare 5 dipendenti positivi, tutti asintomatici, che si sono immediatamente messi in isolamento volontario presso le proprie abitazioni e la loro positività è stata comunicata all’Asp competente.

E’ stato inoltre anche implementato lo smart working per i dipendenti a maggior vulnerabilità e per quanti hanno situazioni di particolare delicatezza in famiglia. Per gli altri lavoratori è stato incoraggiato l’uso di altre modalità di lavoro su base volontaria.

Per quanto riguarda la tutela delle utenze, garantendo la piena efficienza della comunicazione tra loro e l’azienda, Sidra ha riorganizzato le attività agli sportelli e implementato i propri servizi telefonici e telematici. Nello specifico le attività di sportello continueranno a essere assicurate solo dietro appuntamento che è possibile fissare tramite prenotazione telefonica al numero 095.5187427 o via web accedendo a sidra.ccup.it.

Sidra vuole migliorare sempre di più la comunicazione con gli utenti in modo che possano essere informati senza dover necessariamente recarsi negli uffici aziendali. Per questo motivo ha attivato servizi quali “CHAT”, sistema di comunicazione attraverso il quale, collegandosi sul sito www.sidraspa.it, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, si può ricevere assistenza commerciale in tempo reale, il proprio canale Telegram (https://t.me/sidraspa) per essere sempre, e immediatamente, informati sulla situazione idrica, e la fanpage Facebook Sidra (https://www.facebook.com/sidracatania) per essere informati sulle novità e interloquire tramite il pulsante messaggi con Sidra.